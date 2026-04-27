Мужчины проявляют злость по-разному. Некоторые ругаются, чтобы выпустить пар, другие сразу идут на драку, а третьи делают вид, что ничего не произошло, но начинают плести интриги для мести. Триггеры, провоцирующие их реакции, могут быть весьма разнообразными. Поэтому даже опытные психологи не всегда могут разобраться с первого раза. Астрологи выделяют пять знаков зодиака, которые отличаются особой злостью. Среди них лишь один представитель огненной стихии, в то время как лидируют стихии воды и воздуха.

5-е место — Весы

Мужчины этого знака часто проявляют высокомерие и не способны даже внешне продемонстрировать сочувствие. Внутри они могут радоваться чужим неудачам, но стараются не показывать эту черту. Весы достигают успеха, зачастую «идя по головам», не стесняясь применять недозволенные приемы и нанося удары в спину, если это приносит им выгоду. Несмотря на кажущуюся уравновешенность — что подразумевает название знака — Весы очень импульсивны и могут выплеснуть всю свою злость на того, кто окажется под рукой. Если они становятся начальниками, то начинают злоупотреблять властью, изводя подчиненных мелкими придирками. Эти мужчины отличаются токсичностью и мстительностью.

4-е место — Скорпион

Мужчины-Скорпионы имеют четкое представление о «своих» и «чужих», направляя свою злость на тех, кто не входит в их близкий круг. На родных и друзей они ведут себя спокойнее, хотя это часто лишь маска. Скорпионы умеют скрывать гнев и раздражение, но не стоит обманываться: они могут злиться постоянно и годами вынашивать планы мести, чтобы в нужный момент свести счеты с обидчиками. Единственное, что не позволяет Скорпиону занять первое место в этом рейтинге, — это патологическая лень, мешающая реализовать коварные замыслы.

3-е место — Лев

Единственный представитель огненной стихии в этом списке. Мужчина-Лев легко выходит из себя, так как ненавидит давление и манипуляции. Если задеть его самолюбие, он может прийти в ярость, а продолжая раздражать «заведенного» Льва, можно нарваться на настоящую драку: эти огненные мужчины не прочь помахать кулаками. Особенно злят финансовые трудности — зодиакальный царь зверей болезненно реагирует на нехватку денег и может срывать злость на самых близких, включая детей и пожилых людей.

2-е место — Водолей

Главная опасность заключается в том, что никто, даже сам Водолей, не может предсказать, что именно его «раздосадует». Мужчина-Водолей может ревновать любимую женщину к первому встречному, но игнорирует критику со стороны коллег, даже если она груба и оскорбительна. В большинстве случаев это достаточно толстокожий знак, не реагирующий на мнения окружающих. Однако Водолей сильно зависит от своей самооценки, ему нужны доказательства своей значимости, достижения и победы, чтобы чувствовать себя особенным. В противном случае он испытывает недовольство собой и разочарование, что и вызывает постоянную злость. По сути, Водолей злится в основном на себя, но срывается на окружающих, чаще всего на близких.

1-е место — Рак

Самый злопамятный и мстительный знак зодиака — это, безусловно, Рак. Он может злиться по множеству причин: от недоверия к партнерше до стресса и негативных эмоций. Иногда Раки нагружают близких своим негативом, высасывая из них энергию — да, мужчины этого знака могут быть настоящими энергетическими вампирами. Усталость и перегрузка работой или домашними обязанностями могут мгновенно переключить Рака из расслабленного состояния в боевое. Но главное: если вы случайно обидите Рака, просить прощения бесполезно. Они не прощают и мстят, причем не открыто, а исподтишка, заманивая вас в ловушки и расставляя капканы. Поэтому старайтесь не наживать врагов среди тех, кто родился под этим знаком.