5-е место — Овен

Женщина-Овен на первый взгляд выглядит дружелюбной и милой, но под этой оболочкой скрывается резкий и ядовитый характер. Не стоит ожидать мгновенной реакции на провокацию; свою злость она предпочитает накапливать. Рано или поздно этот спящий вулкан начнет извергаться, и причина может оказаться самой незначительной. Предсказать, что станет последней каплей, невозможно. Но когда это произойдет, лучше держаться подальше, так как в гневе Овен действительно страшен. Женщина, рожденная под этим знаком, испытывает злость, когда ей не уделяют должного внимания или игнорируют её чувства. Она также может сильно разозлиться на мужчину, который не выполняет свои обещания. Впрочем, за это ей тоже достанется по полной.

4-е место — Стрелец

Женщины, рожденные под знаком Стрельца, уверены в своей правоте во всем. Они не стесняются высказывать свои мысли и не заботятся о чувствах окружающих. Высказывая правду в лицо, многие воспринимают это как злость, но на самом деле у Стрельцов самые благие намерения. Они злятся, когда с ними спорят, и могут быстро перейти в агрессивное состояние, если сталкиваются с дискриминацией или несправедливостью. Женщины-Стрельцы также могут мстить, если чувствуют, что их обидели или обделили. В таком случае вы окажетесь в числе тех, кого они непременно накажут, и поверьте, это вам точно не понравится, ведь Стрельцы умеют наказывать.

3-е место — Близнецы

Этот знак зодиака известен своей двуличностью и любовью к провокациям. Женщина-Близнецы может причинять боль или играть с чувствами других просто ради развлечения. Многие ошибочно принимают это за злость, но на самом деле Близнецы таким образом стремятся самоутвердиться, желая чувствовать себя богинями. По-настоящему они злятся, когда близкие не поддерживают их в трудные времена. Именно те, кто рядом, рискуют испытать на себе всю злость женщин-Близнецов, которая может проявляться как в кратковременных вспышках ярости, так и в долгом и коварном троллинге. Никогда не знаешь, чего ожидать.

2-е место — Скорпион

Многие считают Скорпиона самым злым знаком зодиака, который постоянно плетет интриги и строит козни. Однако это не совсем так. Женщины-Скорпионы слишком эгоистичны, чтобы замечать окружающих. Они злятся только на тех, кто нарушает их личные границы и вторгается в их интересы. Вы станете их врагом, если попытаетесь навязать свое мнение или заставить делать что-то против их воли. Тогда вы почувствуете всю силу скорпионьего яда. Остальных женщины-Скорпионы очаровывают своим обаянием и подчиняют своей воле, что гораздо проще, чем проявлять злость.

1-е место — Козерог

Женщины-Козероги не склонны открыто выражать свои эмоции. Они всегда выглядят спокойными и даже равнодушными. Однако именно логика и холодный расчет позволяют им наносить удары в болевые точки — быстро и безжалостно. Люди, однажды разозлившие женщину-Козерога, вряд ли захотят повторить свой опыт. Они предпочитают держаться подальше, чтобы не испытать на себе гнев этой Снежной королевы. Кстати, про королеву — это не просто слова. На работе женщина-Козерог быстро становится начальницей, которую невозможно разжалобить, а в личной жизни она может стать настоящим тираном, загоняя мужчин под каблук. Завышенные требования к себе они переносят на окружающих, и соответствовать их идеалу крайне сложно. Больше всего Козерогов злит предательство или нарушение доверия — такое они не прощают никогда.