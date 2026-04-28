Предпочтение следует отдавать заварному листовому чаю, а предложение нескольких сортов для гостей — это настоящий искусство. Но что делать, если такой возможности нет? Как корректно извлечь чайный пакетик из чашки? На эти вопросы отвечает Надежда Коломацкая, эксперт по этикету.

Если нет возможности предложить гостям разнообразные сорта листового чая, то следует использовать пакетированный. В этом случае важно соблюдать несколько правил.

Обязательно предложите отдельную посуду для использованного пакетика и его упаковки. Это может быть небольшое персональное блюдце или общее блюдо, если мероприятие проходит в формате фуршета.

На чайной паре (чашка с блюдцем) разместите ложечку, с помощью которой удобно извлечь пакетик из чашки.

Что не следует делать при извлечении чайного пакетика

Не рекомендуется вытаскивать пакетик за ярлык и «полоскать» его в кипятке для улучшения заваривания. Дайте чаю завариться до нужной вам крепости без лишних манипуляций.

Избегайте наматывания чайного пакетика на ложку для того, чтобы выжать из него все «соки». Это выглядит крайне неэстетично и может привести к брызгам на вас, стол и соседей.

Как правильно извлечь чайный пакетик

Следуйте правилам столового этикета и придерживайтесь следующего алгоритма для извлечения пакетика из чашки.

Левой рукой поднимите чайный пакетик за ярлык.

Правой рукой возьмите чайную ложечку.

Выпуклой стороной ложки слегка надавите на пакетик, упершись в край чашки.

Положите пакетик на ложку.

Переместите его на подготовленное блюдце.

Если вы предпочитаете сладкий чай, после удаления пакетика добавьте сахар, используя чистую сервировочную ложку или щипцы. Аналогично добавьте лимон, если это необходимо. Сахар следует перемешивать максимально тихо, избегая касания ложкой стенок и дна чашки.

Перед тем как насладиться напитком, уберите лимон из чая с помощью своей чайной ложки. Ложку разместите на персональном блюдце. Дуть на горячий напиток считается невежливым. Дождитесь, пока он остынет до комфортной температуры.