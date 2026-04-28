Соль — это важный минерал, необходимый для функционирования организма, однако он не вырабатывается самостоятельно. В условиях современного питания, насыщенного полуфабрикатами, существует риск избыточного потребления соли. Доктор медицинских наук, диетолог Элизабет Барнс объяснила, сколько соли следует употреблять и как избежать превышения этой нормы.

По словам Элизабет Барнс, соль состоит из хлорида натрия, который играет ключевую роль в поддержании жизнедеятельности. Организм использует соль для поддержания водного баланса, передачи нервных импульсов, движения мышц и усвоения питательных веществ. Кроме того, соль добавляет вкус многим продуктам.

«Избыточное потребление соли может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая гипертонию, образование камней в почках и рак желудка. Чтобы избежать этих рисков, важно придерживаться сбалансированной диеты, богатой цельными продуктами, такими как мясо, фрукты и овощи. Это поможет организму естественным образом регулировать уровень соли», — утверждает доктор Барнс.

Избыток жидкости и соли в организме может вызвать вздутие живота и отеки. Увеличение объема жидкости также приводит к повышению артериального давления. Это происходит из-за того, что увеличенный объем крови создает избыточное давление на стенки артерий, заставляя сердце работать интенсивнее, сообщает издание Health.

«Потребление большого количества соленых продуктов, таких как чипсы или орехи, может вызывать сильную жажду. Это сигнал организма о дисбалансе воды и натрия. Очень важно пить воду после употребления соленых продуктов, чтобы избежать обезвоживания», — напоминает диетолог.

Она рекомендует ограничить потребление соли до 5 граммов в день на человека, независимо от возраста. Это примерно соответствует одной чайной ложке. Также важно поддерживать баланс натрия и калия. Продукты, богатые калием, помогут контролировать артериальное давление, ослабляя действие натрия. Полезными являются картофель, авокадо и бананы.