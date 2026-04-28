Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему уменьшается размер шерсти?

Дом и сад
Дата публикации: 28.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему уменьшается размер шерсти?

Из-за сцепления волокон, обработанных в воде.

 

Волокна шерсти имеют поверхность, покрытую ороговевшими чешуйками. При контакте с водой, особенно горячей, эти чешуйки распускаются. Во время стирки и отжима они сцепляются, как застежки-липучки, что приводит к уменьшению размера изделия. Чтобы избежать этого, шерсть следует стирать при низкой температуре и с минимальным механическим воздействием.

Существует и более радикальный способ: на этапе обработки пряжи можно удалить чешуйки с помощью хлорноватистой кислоты, а затем обработать специальным веществом — аппретом. Такая ткань сохраняет все преимущества шерсти, а также приобретает блеск и не усаживается при стирке.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео