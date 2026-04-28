Волокна шерсти имеют поверхность, покрытую ороговевшими чешуйками. При контакте с водой, особенно горячей, эти чешуйки распускаются. Во время стирки и отжима они сцепляются, как застежки-липучки, что приводит к уменьшению размера изделия. Чтобы избежать этого, шерсть следует стирать при низкой температуре и с минимальным механическим воздействием.

Существует и более радикальный способ: на этапе обработки пряжи можно удалить чешуйки с помощью хлорноватистой кислоты, а затем обработать специальным веществом — аппретом. Такая ткань сохраняет все преимущества шерсти, а также приобретает блеск и не усаживается при стирке.