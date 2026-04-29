Как привлечь бабочек в сад: достаточно оставить его в покое

Дом и сад
Дата публикации: 29.04.2026
BB.LV
Бабочки радуют нас своей яркой окраской. Это, пожалуй, одни из немногих насекомых, которые вызывают у людей положительные эмоции. Владельцы частных домов и участков имеют отличные шансы привлечь их внимание, и для этого не потребуется никаких особых усилий.

 

Исследователи провели анализ изменений численности и видового разнообразия бабочек в более чем 600 садах Великобритании в период с 2016 по 2021 год. Основной целью было выяснить, как окружающая среда влияет на бабочек, и привлекают ли их заросшие участки и растения, дающие нектар.

Наибольшее количество бабочек наблюдалось в больших садах, расположенных рядом с лесами и активно обрабатываемыми сельскохозяйственными угодьями. Они также предпочитают необработанные участки с высокой травой, которую выбирают для откладывания своих личинок.

Таким образом, если вы хотите привлечь бабочек в свой сад, не нужно далеко искать: достаточно оставить часть участка «дикой». Это отличный способ, не требующий финансовых вложений — просто выберите подходящее место, чтобы не испортить общий вид вашего участка.

Какие растения привлекают бабочек

Можно высадить нектароносные травы. Например, голубянка весенняя предпочитает плющ для откладывания личинок, а адмирал и углокрыльница c-белое любят его нектар. Последняя получила свое название благодаря белому пятну в форме буквы C.

Однако нектар привлекает не только бабочек, но и пчел, так что вы получите дополнительный бонус в виде этих полезных насекомых.
Неудивительно, что урбанизация негативно сказывается на популяции бабочек, поэтому, если ваш дом и участок находятся в городской черте, лучше высаживать медоносные растения, так как одних зарослей травы будет недостаточно.

Бабочки также обожают русский шалфей — они с удовольствием порхают между его ветвями. Кроме того, это растение полезно и для людей: его листья и цветы можно использовать в кулинарии. Шалфей — многолетнее и неприхотливое растение, которое не боится ни жары, ни засухи и не требует дополнительного удобрения. Посадите его на открытом солнечном участке — и вы получите радость как для себя, так и для бабочек.

