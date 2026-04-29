Можно ли создать «мыльный маникюр» в домашних условиях?

Дом и сад
Дата публикации: 29.04.2026
В социальных сетях появился новый тренд в маникюре — мыльные ногти. Чем же отличается этот стиль и возможно ли его реализовать в домашних условиях?

 

«Данный тип маникюра характеризуется тем, что ногти должны выглядеть так, словно их только что очистили, подпилили, вымыли с мылом и отполировали, — поясняет специалист по ногтевому сервису Анна ТАРАСЮК. — Такой маникюр вполне можно сделать самостоятельно. Для этого важно заранее позаботиться о состоянии кожи и ногтевой пластины, использовать укрепляющие средства, а в зимний период — увлажняющие, чтобы кутикула и боковые валики не были сухими.

Подпилите ногти, удалите кутикулу и нанесите тонкий слой прозрачного или бледно-розового глянцевого лака — он придаст ногтям слегка влажный вид. После этого хорошо увлажните кожу рук кремом, и ваши «мыльные» ногти готовы».

