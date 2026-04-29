Гаджеты становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Многие обеспокоены тем, что дети все чаще проводят время за экранами своих телефонов. Однако, как подчеркивают специалисты, постоянное использование гаджетов взрослыми негативно сказывается на их детях. Психоаналитик Алексей Мелехин рассказал о том, как именно это связано.

— В целом, увлечение родителей телефонами и их постоянное пребывание в виртуальном пространстве оказывает крайне негативное влияние на эмоциональное и психическое состояние ребенка. Существует диада: родитель и ребенок. Если родитель постоянно изолируется, погружаясь в психологическую реальность, которую предлагает телефон, и фактически закрывается от ребенка, то есть ребенку неинтересен, а интересен мир гаджетов, это приводит к развитию эмоционального госпитализма.

Ребенок не может ощущать присутствие взрослого, что может вызвать у него различные проблемы, включая кожные заболевания. Он также испытывает чувство непонятости. Это делает его уязвимым к различным формам соматизации и нарушениям. Более того, ребенок старается всеми возможными способами привлечь внимание родителя и вернуть его в реальность.

Дети постоянно стремятся взаимодействовать с родителями, ожидая одобрения и возможности поделиться своими переживаниями и эмоциями. Если же родитель остается закрытым, у ребенка начинаются трудности с обучением, психосоматические расстройства, а также возрастает уровень агрессии и враждебности. Он оказывается затопленным своими эмоциями, так как не находит выхода для их выражения. Это приводит к формированию у ребенка чувства одиночества и покинутости.

Дети блогеров или тех родителей, которые постоянно работают с телефонами, часто оказываются несчастными. У них формируется небезопасный стиль привязанности. Таким детям сложно осознавать и делиться своими эмоциональными состояниями. В результате возможны два сценария: либо дети пытаются вытащить родителей из их гаджетов любыми способами, либо сами погружаются в мир технологий, чтобы быть ближе к родителям. Это становится для них способом взаимодействия и общения с взрослыми, что в итоге приводит к уходу в собственную реальность.