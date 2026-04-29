Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не до них. Эксперт объяснил связь агрессии детей с увлечением родителей телефонами

Дом и сад
Дата публикации: 29.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не до них. Эксперт объяснил связь агрессии детей с увлечением родителями телефонами

Гаджеты становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Многие обеспокоены тем, что дети все чаще проводят время за экранами своих телефонов. Однако, как подчеркивают специалисты, постоянное использование гаджетов взрослыми негативно сказывается на их детях. Психоаналитик Алексей Мелехин рассказал о том, как именно это связано.

 

— В целом, увлечение родителей телефонами и их постоянное пребывание в виртуальном пространстве оказывает крайне негативное влияние на эмоциональное и психическое состояние ребенка. Существует диада: родитель и ребенок. Если родитель постоянно изолируется, погружаясь в психологическую реальность, которую предлагает телефон, и фактически закрывается от ребенка, то есть ребенку неинтересен, а интересен мир гаджетов, это приводит к развитию эмоционального госпитализма.

Ребенок не может ощущать присутствие взрослого, что может вызвать у него различные проблемы, включая кожные заболевания. Он также испытывает чувство непонятости. Это делает его уязвимым к различным формам соматизации и нарушениям. Более того, ребенок старается всеми возможными способами привлечь внимание родителя и вернуть его в реальность.

Дети постоянно стремятся взаимодействовать с родителями, ожидая одобрения и возможности поделиться своими переживаниями и эмоциями. Если же родитель остается закрытым, у ребенка начинаются трудности с обучением, психосоматические расстройства, а также возрастает уровень агрессии и враждебности. Он оказывается затопленным своими эмоциями, так как не находит выхода для их выражения. Это приводит к формированию у ребенка чувства одиночества и покинутости.

Дети блогеров или тех родителей, которые постоянно работают с телефонами, часто оказываются несчастными. У них формируется небезопасный стиль привязанности. Таким детям сложно осознавать и делиться своими эмоциональными состояниями. В результате возможны два сценария: либо дети пытаются вытащить родителей из их гаджетов любыми способами, либо сами погружаются в мир технологий, чтобы быть ближе к родителям. Это становится для них способом взаимодействия и общения с взрослыми, что в итоге приводит к уходу в собственную реальность.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео