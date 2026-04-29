В батарейках происходят необратимые химические реакции, в то время как в аккумуляторах они обратимы.

Батарейки и аккумуляторы преобразуют химическую энергию в электрическую. Разность потенциалов возникает между электродами, погруженными в электролит, и при соединении клемм проводником начинает течь ток. Ионы продолжают поступать от электролита к электродам, не позволяя потенциалам уравняться. Как только запас ионов исчерпывается, батарейка разряжается.

При прохождении тока через батарейку вещества внутри нее не восстанавливаются: например, в марганцево-цинковых батарейках цинковый электрод просто растворяется в процессе работы. В отличие от этого, в аккумуляторах электролит и электроды можно вернуть в исходное состояние. В кислотном аккумуляторе активными компонентами являются пластины (одна — свинцовая, другая — покрытая диоксидом свинца). При разряде активные вещества преобразуются в оксид свинца. Однако, если аккумулятор подключить к зарядному устройству, из электролита выделяются ионы кислорода и водорода. Водород восстанавливает катодное вещество до свинца, а кислород окисляет анодное вещество до диоксида свинца.

При зарядке пальчикового литий-ионного аккумулятора ионы лития перемещаются с катода на анод, который изготовлен из углеродных материалов, и встраиваются в его слоистую структуру. При разряде эти ионы возвращаются обратно к катоду.