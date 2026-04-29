Почему нельзя заряжать обычные батарейки, как аккумуляторы?

Дом и сад
Дата публикации: 29.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему нельзя заряжать обычные батарейки, как аккумуляторы?

В батарейках происходят необратимые химические реакции, в то время как в аккумуляторах они обратимы.

 

Батарейки и аккумуляторы преобразуют химическую энергию в электрическую. Разность потенциалов возникает между электродами, погруженными в электролит, и при соединении клемм проводником начинает течь ток. Ионы продолжают поступать от электролита к электродам, не позволяя потенциалам уравняться. Как только запас ионов исчерпывается, батарейка разряжается.

При прохождении тока через батарейку вещества внутри нее не восстанавливаются: например, в марганцево-цинковых батарейках цинковый электрод просто растворяется в процессе работы. В отличие от этого, в аккумуляторах электролит и электроды можно вернуть в исходное состояние. В кислотном аккумуляторе активными компонентами являются пластины (одна — свинцовая, другая — покрытая диоксидом свинца). При разряде активные вещества преобразуются в оксид свинца. Однако, если аккумулятор подключить к зарядному устройству, из электролита выделяются ионы кислорода и водорода. Водород восстанавливает катодное вещество до свинца, а кислород окисляет анодное вещество до диоксида свинца.

При зарядке пальчикового литий-ионного аккумулятора ионы лития перемещаются с катода на анод, который изготовлен из углеродных материалов, и встраиваются в его слоистую структуру. При разряде эти ионы возвращаются обратно к катоду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Май 2026: Звёздный прогноз для каждого знака зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Майский гороскоп здоровья: как сохранить бодрость и спокойствие
Люблю!
Изображение к статье: Фото: Europol.
ЧП и криминал
Изображение к статье: В США в пассажирский самолет над аэропортом мог врезаться дрон
В мире
Изображение к статье: Апрель заканчивается дождём: местами возможен мокрый снег
Наша Латвия
Изображение к статье: Закупочная цена на сырое молоко резко падает, но в магазинах дешевле не станет. Почему так?
Бизнес
Изображение к статье: Май 2026: Звёздный прогноз для каждого знака зодиака
Люблю!
Изображение к статье: Майский гороскоп здоровья: как сохранить бодрость и спокойствие
Люблю!
Изображение к статье: Фото: Europol.
ЧП и криминал

