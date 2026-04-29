Ученые обнаружили новое средство против деменции

Дата публикации: 29.04.2026
Недавнее исследование показало, что активная умственная деятельность защищает мозг от деменции. Чем интенсивнее работает ум, тем ниже вероятность возникновения проблем с памятью и мышлением.

 

«Результаты нашего исследования полностью опровергают гипотезу о том, что чрезмерные умственные нагрузки могут привести к переутомлению», — сообщает издание Daily Mail.

В исследовании участвовали 7000 человек из 350 различных профессий. Исследователи оценивали уровень когнитивной стимуляции у испытуемых в процессе выполнения сложных и нестандартных задач. Также анализировалось влияние монотонных и повторяющихся заданий на когнитивные способности. После достижения 70-летнего возраста участники проходили тесты на память и мышление.

Выяснилось, что работа, способствующая умственному развитию и активно задействующая мыслительные процессы, при этом избегая монотонности, приносит пользу мозгу.

«Мы проанализировали требования различных профессий и обнаружили, что интенсивная умственная работа на разных этапах жизни связана со снижением риска когнитивных нарушений в пожилом возрасте», — комментирует автор исследования Трин Эдвин.

«Эти результаты подтверждают важность деятельности, требующей более сложного мышления, как средства предотвращения деменции в пожилом возрасте», — добавляет издание Daily Mail.

