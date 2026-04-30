Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как молния влияет на электрический ток в море?

Дом и сад
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как молния влияет на электрический ток в море?

Да, но это не единственная угроза.

 

Когда молния ударяет в воду, электрический ток распространяется от места удара в разные стороны, в основном по поверхности, и его сила уменьшается с увеличением расстояния.

Считается, что на расстоянии до 10 метров от удара молнии ток представляет смертельную опасность для пловца. Особенно высока угроза в пресной воде, так как она менее проводящая, чем электролиты в человеческом теле, и ток будет в основном течь через него.

Для рыб же более опасен не электрический ток, а гром: на расстоянии 10 метров от удара молнии уровень звука в воде достигает 240 децибелов, что оглушает рыбу, как взрыв, и даже на сотнях метров звук остается опасным.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео