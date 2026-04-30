Когда молния ударяет в воду, электрический ток распространяется от места удара в разные стороны, в основном по поверхности, и его сила уменьшается с увеличением расстояния.

Считается, что на расстоянии до 10 метров от удара молнии ток представляет смертельную опасность для пловца. Особенно высока угроза в пресной воде, так как она менее проводящая, чем электролиты в человеческом теле, и ток будет в основном течь через него.

Для рыб же более опасен не электрический ток, а гром: на расстоянии 10 метров от удара молнии уровень звука в воде достигает 240 децибелов, что оглушает рыбу, как взрыв, и даже на сотнях метров звук остается опасным.