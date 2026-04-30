Для защиты от вредителей и в качестве удобрения.

Известь широко применяется в садоводстве. Например, раствор гашёной извести (гидроксид кальция) используется для побелки деревьев и опрыскивания растений с целью защиты от вредителей. Кроме того, известь входит в состав специализированных средств, предназначенных для борьбы с болезнями растений. К примеру, известная бордоская жидкость представляет собой раствор медного купороса в известковом молоке.

Также известь служит удобрением — её рекомендуется вносить в почву с повышенной кислотностью.