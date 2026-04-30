Китайские исследователи обнаружили эффективный метод борьбы с депрессией

Дата публикации: 30.04.2026
Изображение к статье: Китайские исследователи обнаружили эффективный метод борьбы с депрессией

Депрессия проявляется через постоянное чувство печали, утрату интереса к ранее любимым занятиям и другие эмоциональные расстройства. Чтобы предотвратить дальнейшее развитие этого состояния, важно смягчить или полностью устранить его симптомы. Ученые нашли простое решение этой сложной проблемы.

 

Команда ученых из Центрального Южного университета в Чанше (провинция Хунань, КНР) провела исследование, чтобы выяснить, как продолжительность сна в рабочие и выходные дни влияет на эмоциональное состояние человека. Для этого они проанализировали данные 7719 участников Национального исследования здоровья и питания, которое также касалось оценки депрессивных симптомов. Исследование проводилось в два этапа — в 2017 и 2020 годах.

Анализ собранной информации показал, что почти половина участников (46%) спала дольше в выходные, стремясь компенсировать недосып, накопившийся за рабочую неделю. У этой группы добровольцев продолжительность сна в будние дни была значительно короче по сравнению с теми, кто не прибегал к «догоняющему» сну в выходные.

При более глубоком анализе данных выяснилось, что участники, которые спали по выходным на один-два часа больше обычного, значительно реже (на 38-46%) проявляли признаки депрессии по сравнению с теми, кто не изменял продолжительность сна.

Тем не менее, у людей, которые спали по выходным на три часа и более, не наблюдалось снижения депрессивных симптомов. Также исследователи отметили связь между частотой проявления депрессии и коротким сном (менее шести часов) в рабочие дни. О результатах исследования авторы рассказали в статье, опубликованной в научном журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

Редакция BB.LV
