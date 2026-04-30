1 мая в православных храмах почитают святого Косму, епископа Халкидонского. В народном календаре этот день называется Кузьма Огородник. В прошлом крестьяне начинали сеять морковь, свеклу и репу, но прежде чем приступить к посевным работам, опускали медные монеты в ручей. Рассмотрим эту традицию подробнее.

1 мая православные верующие вспоминают святого Косму, который жил в Константинополе в IX веке. Известно, что в юности он решил стать монахом и посвятил свою жизнь борьбе с иконоборцами.

Император Лев Армянин, узнав о непокорном епископе, приказал удалить иконы из церкви. Получив отказ, он отправил Косму в длительную ссылку, что негативно сказалось на его здоровье.

Вернувшись больным, Косма Халкидонский продолжил свою борьбу за иконопочитание. До конца своих дней епископ, канонизированный после смерти, оставался верным Иисусу Христу.

Народный календарь: Кузьма Огородник

Праздник, посвященный святому Косме Халкидонскому, получил название «Кузьма Огородник». Наши предки связывали этот день не только с началом посевных работ, но и с кукушками, которые в это время начинали куковать в рощах и лесах. Поэтому его также называли кукушкиным днем.

Кукушки служили сигналом для начала сева льна: если кукушка начинала куковать с утра, значит, пора в поле. Если же это происходило к вечеру, следовало повременить.

Кузьма Огородник: что можно делать

Утром полагалось посетить церковь, помолиться святому Косме Халкидонскому и попросить о помощи в делах, касающихся воспитания детей, ведения хозяйства и здоровья. Святой Косма считается покровителем огородников.

Согласно старинным традициям, рано утром, еще до посещения церкви, люди отправлялись к потайным родникам, которые называли обетными студенцами. Опустив в воду монеты, крестьяне выражали благодарность за помощь. Считалось, что после этого можно приступать к посевным работам.

Поскольку праздник Кузьмы Огородника связан с началом огороднических работ, все действия, совершенные в этот день, имели прямое или косвенное отношение к этой теме. «Пришел Кузьма – заглянул в погреба, лопату взял – у избы землю вскопал».

В некоторых регионах семена, предназначенные для посадки, вымачивали в святой воде в течение трех дней. Все действия, связанные с будущим посевом, проводились на восходе солнца, когда вокруг не было завистливых людей. Наши предки верили, что это может серьезно навредить делу. В связи с этим говорили: «Чужой глаз завистлив, а зависть, как ржавчина – весь урожай поедом поест».

Крестьяне были уверены: если на Кузьму Огородника случайно съесть хотя бы одно семечко из тех, что были приготовлены для посадки, то можно ничего больше не делать, так как весь урожай будет погублен: его съедят черви.

Кузьма Огородник: народные приметы

В старину о предстоящей погоде судили по различным приметам. Теплая погода в начале мая предвещала похолодание в конце месяца и наоборот. «На Кузьму в рубашке пахать – в шубе сеять». Если же май был холодным, народ знал: год будет урожайным.

Обильные дожди также предвещали хороший урожай. Кстати, первым дождиком полагалось смочить волосы, чтобы они были густыми, как майская трава. Попасть под него считалось удачей. Народ верил, что это служит залогом удачи и финансового благополучия.

Кузьма Огородник: что нельзя делать

У народного праздника существует множество запретов. В день Кузьмы Огородника незамужним девушкам и парням не разрешалось долго оставаться в одиночестве, иначе они не встретят своих вторых половинок в этом году.

В прошлом посадками в это время занимались только женщины. Мужчинам было категорически запрещено заниматься подобной работой, чтобы не испортить результаты труда. На Кузьму Огородника запрещается:

Ходить в несвежей одежде – жизнь может измениться в худшую сторону.

Играть в азартные игры – день опасен для любителей острых ощущений, которые рискуют разориться до нитки.

Ссориться, говорить на повышенных тонах – можно надолго потерять голос.

Бездельничать, долго лежать в постели – наказанием станет безденежье.

Менять прическу – к проблемам с памятью.

Петь, веселиться, танцевать – можно проплакать весь год.

Рыбачить или охотиться – велик шанс получить травму.

Приметы и поверья – неотъемлемая часть любого народного праздника. Верить им вовсе не обязательно, однако каждый решает сам. Но знать, чему радовались наши предки и чего опасались, вероятно, никому не помешает.