Муслин: что это за ткань? 0 282

Дата публикации: 30.04.2026
Летом я предпочитаю носить вещи из льна. Однако льняная одежда сильно мнется. Существует ли другая натуральная ткань, которая также хорошо дышит и не мнется?

 

Да, такая ткань существует. Это муслин — один из видов материала, изготовленного из 100%-го хлопка, рассказала стилист Марина ЛОПУТЬ.

В зависимости от количества слоев, муслин бывает однослойным, двухслойным, трехслойным и так далее. Поэтому при выборе одежды из муслина обращайте внимание на его плотность. Например, двухслойный муслин практически не просвечивается, оставаясь при этом тонким и легким. Кроме того, муслин мягкий и очень приятный на ощупь, быстро сохнет и отлично впитывает влагу. Одним из его преимуществ перед льном является то, что благодаря особенностям плетения нитей, ткань не подвержена сминаемости.

Как носить муслин?

Помимо текстуры, важна и форма изделия. Например, рубашку из муслина можно сочетать с брюками из гладкой ткани для офисного стиля, а платье из муслина прекрасно дополнит жакет матовой фактуры.

Существует множество изделий из муслина — сарафаны, платья на бретельках, топы с рюшами и струящиеся юбки, которые можно использовать как в пляжных, так и в городских образах. Как и любая натуральная ткань, муслин может усаживаться, поэтому изделия из него требуют бережного ухода.

Стилист отметила, что некоторые производители могут называть ткань муслином, хотя состав материала может значительно отличаться от натурального. Поэтому перед покупкой изделий из муслина обязательно уточняйте состав ткани на ярлыке.

