Почему просмотр телевизора в темной комнате может быть опасен для здоровья? 0 237

Дом и сад
Дата публикации: 30.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему просмотр телевизора в темной комнате может быть опасен для здоровья?

Существует мнение, что телевизор лучше смотреть при включенном свете. Насколько это верно? А как обстоит дело с мобильными телефонами?

 

Да, это действительно так.

Как пояснила офтальмолог Анна ПОЛОВИКОВА, зрительная усталость при просмотре телевизора в полной темноте наступает быстрее. Это связано с тем, что из-за постоянно меняющейся яркости изображения различные типы клеток на сетчатке постоянно реагируют на свет, что приводит к сужению и расширению зрачка.

Длительное расширение зрачка, особенно у людей старше сорока лет, может затруднить отток внутриглазной жидкости, что, в свою очередь, может вызвать повышение внутриглазного давления. Это состояние может привести к глаукоме. Поэтому рекомендуется смотреть телевизор при мягком точечном освещении.

Такой же совет касается и мобильных телефонов.

