Садоводы используют древесные опилки для множества целей. Например, они идеально подходят для мульчирования, так как защищают почву вокруг растений и помогают предотвратить рост сорняков. Кроме того, опилки можно добавлять в компостную массу.

Некоторые огородники применяют опилки при формировании грядок — слой опилок, смешанных с золой, укладывается под грунт для повышения уровня грядки и служит удобрением. Наконец, опилки можно использовать для засыпки садовых дорожек.