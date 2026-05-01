Гигиенист и эпидемиолог Светлана ЧАЙКОВСКАЯ рекомендует по возможности отдавать предпочтение негазированной воде. Она более естественна и легче усваивается организмом, как детским, так и взрослым.

«Безусловно, газированная вода также имеет свои полезные свойства: она способствует снижению уровня холестерина, увеличивает количество красных кровяных телец в крови, что, в свою очередь, улучшает снабжение клеток кислородом и питательными веществами.

Тем не менее, от употребления газированной воды стоит воздержаться при повышенной чувствительности стенок желудка, язвенной болезни и гастрите».