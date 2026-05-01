Эндокринолог Екатерина Янг утверждает, что успокаивающие напитки могут помочь в преодолении стресса. Например, ромашка способствует расслаблению нервной системы и содержит гиппуровую кислоту, которая борется с воспалениями, возникающими на фоне стресса.

Чабрец, по мнению врача, полезен при переутомлении, депрессии и снижении аппетита, в то время как мята помогает уменьшить беспокойство и раздражительность.

«Мелисса содержит эфирное масло, которое обладает мягким успокаивающим эффектом и нормализует сердечную деятельность. Она полезна при бессоннице и неврозах», — отметила доктор в своем Telegram-канале.

Кроме того, эндокринолог рекомендует для снятия стресса употреблять иван-чай, хмель, валериану, пустырник, какао на растительном молоке и гранатовый сок без добавления сахара.