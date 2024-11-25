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Кто придумал бефстроганов и как его приготовить? 1

Еда и рецепты
Дата публикации: 25.11.2024
BB.LV
Кто придумал бефстроганов и как его приготовить?

Автором блюда считается повар графа Строганова.

Известно, что бефстроганов входит в меню международной кухни как русское национальное блюдо, но оно таковым не является. Мелко нарезанные, обжаренные кусочки мяса в густой томатно-сметанной подливке впервые появились в Одессе на так называемом «открытом столе», который по обычаю вельмож держал генерал-губернатор Новороссии граф Александр Григорьевич Строганов.

Разумеется, это блюдо придумал не сам Строганов, человек исключительно богатый и известный, последний из рода графской и баронской ветвей Строгановых. Это оригинальное кушанье, которым потчевали всех прилично одетых, зашедших прямо с улицы людей, изобрел в конце XIX века один из поваров графа.

По другой версии, блюдо придумал служивший у Строганова повар Андре Дюпон. Он создал его специально для графа, которому к старости стало трудно пережевывать пищу — мелко нарезанное мясо в нежном соусе пришлось очень кстати.

Так или иначе, вскоре одесские повара ввели новое блюдо в поваренные книги, дав ему имя Строганова и общероссийскую известность. Например, в знаменитой книге Елены Молоховец рецепт «говядины по-строгановски с горчицею» появился в 1871 году — через 10 лет после выхода в свет первого издания.

Говядина в соусе по рецепту повара графа Строганова

Ингредиенты

говядина филе 800 г

мука пшеничная 3 ст.л.

лук репчатый 2 шт.

масло сливочное 100 г

сметана 15% 200 г

томатная паста 2 ст.л.

масло растительное рафинированное 50 мл

соль любая

по вкусу

перец черный молотый

Способ приготовления

  1. Говяжье филе нарезать поперек волокон на полоски длиной 5-6 см и шириной 1 см, обвалять в муке, обжарить на сильном огне на растительном масле.

  2. Одну крупную или пару средних луковиц нарезать полукольцами или чуть мельче, а затем обжарить со 100 г сливочного масла солью и перцем и, смешав с мясом, жарить еще 3-4 минуты.

  3. Мясо и лук переложить в кастрюлю-жаровню и залить соусом из 200 г сметаны, 2 столовых ложек томатной пасты и 1 столовой ложки муки. Если смесь получилась слишком густой, добавить немного воды. Также можно добавить немного соли и перца по вкусу. Тушить около 30 минут.

  4. В качестве гарнира к этому блюду отлично подойдет картофельное пюре

# кулинарные рецепты
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Комментарии (1)

  • S
    SeaWolf
    30-го ноября

    Так , а почему оно не являются русским блюдом???

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