Кто придумал бефстроганов и как его приготовить?

Известно, что бефстроганов входит в меню международной кухни как русское национальное блюдо, но оно таковым не является. Мелко нарезанные, обжаренные кусочки мяса в густой томатно-сметанной подливке впервые появились в Одессе на так называемом «открытом столе», который по обычаю вельмож держал генерал-губернатор Новороссии граф Александр Григорьевич Строганов.

Разумеется, это блюдо придумал не сам Строганов, человек исключительно богатый и известный, последний из рода графской и баронской ветвей Строгановых. Это оригинальное кушанье, которым потчевали всех прилично одетых, зашедших прямо с улицы людей, изобрел в конце XIX века один из поваров графа.

По другой версии, блюдо придумал служивший у Строганова повар Андре Дюпон. Он создал его специально для графа, которому к старости стало трудно пережевывать пищу — мелко нарезанное мясо в нежном соусе пришлось очень кстати.

Так или иначе, вскоре одесские повара ввели новое блюдо в поваренные книги, дав ему имя Строганова и общероссийскую известность. Например, в знаменитой книге Елены Молоховец рецепт «говядины по-строгановски с горчицею» появился в 1871 году — через 10 лет после выхода в свет первого издания.

Говядина в соусе по рецепту повара графа Строганова

Ингредиенты

говядина филе 800 г

мука пшеничная 3 ст.л.

лук репчатый 2 шт.

масло сливочное 100 г

сметана 15% 200 г

томатная паста 2 ст.л.

масло растительное рафинированное 50 мл

соль любая

по вкусу

перец черный молотый

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