Цитрусовые оказались удивительно полезны для ментального здоровья

Новое исследование, опубликованное в журнале Microbiome, указывает на то, что регулярное потребление цитрусовых может существенно снизить риск депрессии благодаря положительному воздействию на микробиом кишечника.

Ученые выяснили, что частое употребление цитрусовых связано со снижением риска депрессии на 22 %. Исследование охватило данные из двух долгосрочных когортных исследований,в которых участвовали более 32 000 женщин и 300 мужчин.

Результаты показали, что у тех, кто употреблял больше всего цитрусовых, таких как апельсины и лимоны, наблюдались значительно более низкие показатели депрессии.

Участники с депрессией при этом имели более низкий уровень полезной бактерии Faecalibacterium prausnitzii, которая играет важную роль в поддержании здоровья кишечника и может влиять на уровень серотонина и дофамина — нейротрансмиттеров, регулирующих настроение. Это подчеркивает уникальную пользу цитрусовых для психического здоровья.