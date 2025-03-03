Озвучен список лучших блюд для ужина — версия врача-диетолога

Для ужина лучше выбирать блюда, которые обеспечат насыщение, но при этом не перегрузят ЖКТ.

Диетолог Марьяна Джутова посоветовала выбирать для вечернего приема пищи максимально сбалансированные блюда. В качестве примера она привела суп из чечевицы, куриное филе с овощами на гриле, фалафель с салатом и тахини, запеченные овощи или кефир с добавлением лимона и мяты.

Специалист назвала перечисленные блюда умеренно легкими и полезными. Особого внимания удостоился суп: «первое» мы привыкли подавать исключительно в обед, но никак не вечером. Однако с диетологической точки зрения это разумный вариант для ужина. Для чечевичного супа понадобятся чечевица, лук, морковь, а также набор специй по вкусу и овощной бульон. Готовится блюдо очень быстро, что вечером только в «плюс». Достаточно обжарить овощи и вместе с чечевицей и отправить их в бульон.

Что касается блюд с птицей, то мясо для них лучше мариновать в специях и оливковом масле или кефире.