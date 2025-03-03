Пять советов, которые помогут поститься без стресса для организма

В дни поста организму человека не хватает белка. Раз нет мяса или «молочки», в ход идут альтернативные источники, в первую очередь, бобовые. Однако резкое переключение на бобы может навредить пищеварению. Лучше водить в меню небольшие порции, постепенно увеличивая их объем. Начать можно с чечевицы, затем добавить нут и фасоль.

Если получается, за пару дней до поста следует ограничить употребление молочной продукции. В рационе должны появиться растительные аналоги — например, соевое молоко, обогащенное витамином D и кальцием.

Что касается железа, то его можно получить из тех же бобовых, семян, сухофруктов и цельного зерна. Омега-3 жирные кислоты также присутствуют в орехах и семенах.

В целом в пост полезно есть крахмалистые продукты, больше овощей и фруктов, а также растительные масла. Нутрициолог екомендовала сохранять сбалансированный и разнообразный рацион. Если самочувствие ухудшается, не лишней станет помощь диетолога.