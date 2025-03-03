Постные голубцы с гречкой и грибами: очень вкусный и полезный рецепт

Постные голубцы с гречкой и грибами — сытное и очень вкусное блюдо, которое обязательно понравится и вегетарианцам, и постящимся, и даже любителям мяса. Чтоб сделать начинку еще ароматнее, можно добавить в нее грибы. Это могут быть как шампиньоны, портобелло, так и сушеные или замороженные лесные. Все они отлично сочетаются с гречкой и капустой. И не забудьте про специи — копченую паприку, тмин, сушеный тимьян, свежемолотый черный перец. Иногда в голубцы с гречкой добавляют также мелко нарезанный чернослив, он придает блюду яркую фруктовую нотку.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 10 ПОРЦИЙ

Капуста белокочанная 1 шт. Гречневая крупа (ядрица) 1 стакан(а) Грибы лесные 250 г Лук репчатый 1 шт. Масло растительное рафинированное по вкусу Перец чёрный молотый по вкусу

Для соуса:

Томаты в собственном соку 500 мл Лук репчатый 1 шт. Морковь 1 шт. Чеснок 3 зубчик(а) Молоко растительное по вкусу Сахар-песок по вкусу Паприка сладкая молотая по вкусу Перец чёрный молотый по вкусу

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Из кочана капусты аккуратно удалите кочерыжку. Плотно заверните кочан в пакет и поставьте в микроволновку на 10 минут на полную мощность. Затем оставьте в закрытой микроволновке еще на 5-7 минут.

Шаг 2

Достаньте капусту из пакета, остудите и разберите на листы. Аккуратно срежьте на листах толстые места. Если собираетесь делать крупные голубцы, то оставьте листы как есть. Если мелкие, то каждый лист разрежьте пополам вдоль.

Шаг 3

Приготовьте начинку. Гречку залейте 2 стаканами кипящей подсоленной воды, доведите до кипения, убавьте огонь до минимального, и варите под крышкой 25-30 минут.

Шаг 4

Для начинки одну луковицу нарежьте мелкими кубиками, грибы - небольшими кусочками. В сковороде, на растительном масле пассеруйте лук, добавьте грибы и обжаривайте, помешивая, 7-10 минут до полного выпаривания жидкости.

Шаг 5

Готовые грибы с луком перемешайте с гречкой. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте начинку. На каждый капустный лист положите 1,5-2 ст.л. начинки и сверните в голубец.

Шаг 6

Приготовьте соус. С помидоров снимите кожицу и блендером измельчите их в пюре вместе с томатным соком из банки. Морковь натрите на средней терке, лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок пропустите через пресс.

Шаг 7

В сковороде разогрейте растительное масло и поджарьте лук с чесноком до прозрачности. Добавьте морковь и готовьте, постоянно помешивая, до золотистого цвета.

Шаг 8

В сковороду к овощам влейте томатное пюре, и периодически помешивая, тушите 10-15 минут. Добавьте молотой паприки по вкусу, поперчите, посолите и попробуйте. Для баланса вкуса, если надо, добавьте немного сахара. Перемешайте, готовьте еще 1 минуту и снимите с огня.

Шаг 9

Разогрейте духовку до 170 °С. В форму для выпечки влейте половину соуса, сверху разложите голубцы. Полейте голубцы оставшимся соусом. Накройте форму фольгой, поставьте в духовку и запекайте 40 минут. Снимите фольгу и готовьте еще 20 минут.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Постные голубцы с гречкой можно приготовить не только с замороженными лесными грибами, но и с сушеными. Для этого их предварительно нужно замочить, а после отварить. Отвар от грибов не выливайте, на нем можно сварить очень вкусную гречку.

КСТАТИ

Постные голубцы с гречкой можно приготовить не только с замороженными лесными грибами, но и с сушеными. Для этого их предварительно нужно замочить, а после отварить. Отвар от грибов не выливайте, на нем можно сварить очень вкусную гречку.