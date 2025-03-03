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Врач-гастроэнтеролог назвал 4 фрукта, которые ест каждый день для здоровья кишечника 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
Врач-гастроэнтеролог назвал 4 фрукта, которые ест каждый день для здоровья кишечника

От состояния кишечника зависит если не все, то многое: темп похудения, психическое равновесие, «прочность» иммунитета.

Гастроэнтеролог Джозеф Салхаб перечислил 4 продукта, которые всегда есть в его рационе — с ними он поддерживает здоровье кишечника и снижает риск рака.

Врач признался изданию She Finds, что часто ест цитрусовые, киви, яблоки и арбуз.

Апельсины, лимоны, лаймы, грейпфруты богаты антиоксидантами и витамином С, которые поддерживают здоровую кишечную микрофлору. Киви — источник клетчатки. Плоды прекрасно стимулируют перистальтику кишечника.

Яблоко в день — и гастроэнтеролог не нужен. Это не просто фрукт, а мощное средство для профилактики заболеваний кишечника.

«Яблоки оказывают сильное защитное действие на толстую кишку. Это пребиотик», — добавил специалист.

Арбуз доктор Салхаб готов поставить на первое место в списке наиболее полезных для пищеварения продуктов. В ягоде много антиоксиданта ликопина, который помогает снизить риск рака толстой кишки. Для двойного эффекта можно сочетать арбуз с лаймом: получается не только полезно, но и очень вкусно.

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