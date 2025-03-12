Baltijas balss logotype

Безлактозные продукты: что это, в чем отличие от обычных, их польза и недостатки 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
Безлактозные продукты: что это, в чем отличие от обычных, их польза и недостатки

С каждым годом безлактозные продукты все больше набирают популярность. Многие исключают молоко, сыры, йогурты и другие молочные продукты из своего рациона из-за непереносимости лактозы. Разбираемся, стоит ли отдавать предпочтение альтернативным продуктам и насколько они полезны для организма.

Лактоза — это один из основных видов сахаров, содержащихся в молоке. Впервые о ней заговорил итальянский врач и химик Фабрицио Бартолетти, который в 1615 году выделил из молока молочный сахар (как раз это и было лактозой). Считается, что лактоза играет важную роль в питании маленьких детей, поскольку является основным углеводом и источником энергии. Также именно лактоза содержит в себе много кальция, необходимого для здоровья костей, и белка, который требуется для правильного роста и развития.

Однако у некоторых людей могут возникнуть проблемы с расщеплением лактозы в организме. В результате сахар проходит по пищеварительному тракту непереваренным, что может привести к болевым ощущениям в животе, к повышенному газообразованию, судорогам и другим неприятным симптомам, в том числе к отеку Квинке в отдельных случаях. Причем такое состояние может возникнуть уже спустя 30 минут после употребления молочных продуктов.

Что такое безлактозные продукты

Сейчас в магазинах представлен большой выбор безлактозной продукции, которая прошла процесс ферментации — это не только молоко, но и кефир, сливки, йогурт, сметана, сыр, творог и др. Эти продукты богаты кальцием, а также витамином D, необходимым для правильного функционирования организма, который способствует усвоению этого кальция. Лактозы в таких продуктах не остается, но они продолжают обеспечивать человека нужными ему питательными веществами и витаминами.

На упаковке безлактозных продуктов обязательно должна быть пометка «без лактозы». Не путайте ее с пометкой о низколактозной молочной продукции: в ней лактоза все равно содержится, пусть и не более 1%.

Обязательно читайте состав безлактозных продуктов. В нем должны быть только натуральные, простые ингредиенты.

Как производят безлактозное молоко

Безлактозное молоко лишено главной углеводной составляющей — молочного сахара, он же лактоза. Сам по себе процесс изъятия технологически сложный, применяется 2 метода. В первом в молоко внедряют искусственно полученную лактазу, которая расщепляет молочный сахар на составляющие: глюкозу и галактозу, точно так же, как в нашем организме. Во втором применяется метод мембранной фильтрации.

Вкус безлактозных продуктов

Безлактозное молоко практически ничем не отличается по вкусу от обычного. За его основу взято коровье молоко, поэтому запах и текстура у них одинаковые. А вот по вкусу оно может быть немного слаще — это из-за распада лактозы. Если применялся метод мембранной фильтрации, то вкус практически не отличим от обычного молока.

Это же касается безлактозных сливок, творожков, сыров и йогуртов. По вкусу они идентичны привычным молочным продуктам, потому что готовятся из обычного молока. Из альтернативных безлактозных продуктов можно готовить смузи, домашние йогурты и мороженое.

В чем отличие безлактозных и растительных продуктов

Многие путают безлактозное и растительное молоко. У этих двух продуктов нет ничего общего. Безлактозное молоко считается продуктом животного происхождения, в то время как растительное — это всего лишь результат выжимки из орехов или злаков. Растительное молоко действительно отличается от безлактозного и имеет специфический вкус, к которому необходимо привыкнуть.

Польза безлактозных продуктов

Безлактозные продукты полностью сохраняют ценность и полезность молочных продуктов, но не вызывают аллергии и не приводят к проблемам с ЖКТ.

Недостатки безлактозных продуктов

Одним из главных минусов является цена на безлактозную продукцию. Для их приготовления требуются дополнительные этапы в производстве, следовательно, количество времени и затрат увеличивается. Поэтому цена на безлактозную продукцию в магазине обычно выше, чем на простые молочные продукты.

Если у вас есть аллергия на молоко (не путайте с аллергией на лактозу!), то безлактозные продукты вам тоже не подойдут. В этом случае организм реагирует не на лактозу, а на белковые компоненты, которые содержатся в молоке. Поэтому в данной ситуации лучше отдать предпочтение растительному молоку.

#полезно знать
2
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Не только от похмелья: стало известно, почему полезно пить огуречный рассол
Не только от похмелья: стало известно, почему полезно пить огуречный рассол
Под видом пользы — вред: вот к чему может привести употребление протеиновых батончиков
Под видом пользы — вред: вот к чему может привести употребление протеиновых батончиков
Эндокринолог развеяла миф о «норме» в два литра воды в день
Эндокринолог развеяла миф о «норме» в два литра воды в день
Врач назвал продукты, необходимые для поддержания здоровья
Врач назвал продукты, необходимые для поддержания здоровья
Почему от ананаса во рту покалывает?
Почему от ананаса во рту покалывает?
Нутрициолог сказала, как часто можно есть омлет
Нутрициолог сказала, как часто можно есть омлет
Постные голубцы с гречкой: актуальный рецепт
Постные голубцы с гречкой: актуальный рецепт
Почему в мясе больше протеина, чем в овощах?
Почему в мясе больше протеина, чем в овощах?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Наша Латвия
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало Эксклюзив!
Политика
Что обещала народу правительство Силини, и, что (не) сделало
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Наша Латвия
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео