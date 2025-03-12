Безлактозные продукты: что это, в чем отличие от обычных, их польза и недостатки

С каждым годом безлактозные продукты все больше набирают популярность. Многие исключают молоко, сыры, йогурты и другие молочные продукты из своего рациона из-за непереносимости лактозы. Разбираемся, стоит ли отдавать предпочтение альтернативным продуктам и насколько они полезны для организма.

Лактоза — это один из основных видов сахаров, содержащихся в молоке. Впервые о ней заговорил итальянский врач и химик Фабрицио Бартолетти, который в 1615 году выделил из молока молочный сахар (как раз это и было лактозой). Считается, что лактоза играет важную роль в питании маленьких детей, поскольку является основным углеводом и источником энергии. Также именно лактоза содержит в себе много кальция, необходимого для здоровья костей, и белка, который требуется для правильного роста и развития.

Однако у некоторых людей могут возникнуть проблемы с расщеплением лактозы в организме. В результате сахар проходит по пищеварительному тракту непереваренным, что может привести к болевым ощущениям в животе, к повышенному газообразованию, судорогам и другим неприятным симптомам, в том числе к отеку Квинке в отдельных случаях. Причем такое состояние может возникнуть уже спустя 30 минут после употребления молочных продуктов.

Что такое безлактозные продукты

Сейчас в магазинах представлен большой выбор безлактозной продукции, которая прошла процесс ферментации — это не только молоко, но и кефир, сливки, йогурт, сметана, сыр, творог и др. Эти продукты богаты кальцием, а также витамином D, необходимым для правильного функционирования организма, который способствует усвоению этого кальция. Лактозы в таких продуктах не остается, но они продолжают обеспечивать человека нужными ему питательными веществами и витаминами.

На упаковке безлактозных продуктов обязательно должна быть пометка «без лактозы». Не путайте ее с пометкой о низколактозной молочной продукции: в ней лактоза все равно содержится, пусть и не более 1%.

Обязательно читайте состав безлактозных продуктов. В нем должны быть только натуральные, простые ингредиенты.

Как производят безлактозное молоко

Безлактозное молоко лишено главной углеводной составляющей — молочного сахара, он же лактоза. Сам по себе процесс изъятия технологически сложный, применяется 2 метода. В первом в молоко внедряют искусственно полученную лактазу, которая расщепляет молочный сахар на составляющие: глюкозу и галактозу, точно так же, как в нашем организме. Во втором применяется метод мембранной фильтрации.

Вкус безлактозных продуктов

Безлактозное молоко практически ничем не отличается по вкусу от обычного. За его основу взято коровье молоко, поэтому запах и текстура у них одинаковые. А вот по вкусу оно может быть немного слаще — это из-за распада лактозы. Если применялся метод мембранной фильтрации, то вкус практически не отличим от обычного молока.

Это же касается безлактозных сливок, творожков, сыров и йогуртов. По вкусу они идентичны привычным молочным продуктам, потому что готовятся из обычного молока. Из альтернативных безлактозных продуктов можно готовить смузи, домашние йогурты и мороженое.

В чем отличие безлактозных и растительных продуктов

Многие путают безлактозное и растительное молоко. У этих двух продуктов нет ничего общего. Безлактозное молоко считается продуктом животного происхождения, в то время как растительное — это всего лишь результат выжимки из орехов или злаков. Растительное молоко действительно отличается от безлактозного и имеет специфический вкус, к которому необходимо привыкнуть.

Польза безлактозных продуктов

Безлактозные продукты полностью сохраняют ценность и полезность молочных продуктов, но не вызывают аллергии и не приводят к проблемам с ЖКТ.

Недостатки безлактозных продуктов

Одним из главных минусов является цена на безлактозную продукцию. Для их приготовления требуются дополнительные этапы в производстве, следовательно, количество времени и затрат увеличивается. Поэтому цена на безлактозную продукцию в магазине обычно выше, чем на простые молочные продукты.

Если у вас есть аллергия на молоко (не путайте с аллергией на лактозу!), то безлактозные продукты вам тоже не подойдут. В этом случае организм реагирует не на лактозу, а на белковые компоненты, которые содержатся в молоке. Поэтому в данной ситуации лучше отдать предпочтение растительному молоку.