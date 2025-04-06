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Как правильно готовить купаты? 1 2524

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.04.2025
BB.LV
Как правильно готовить купаты?

Часто покупаю купаты, но не могу их нормально приготовить: колбаски все время лопаются. Что сделать, чтобы этого избежать?

Чтобы оболочка купат (колбаски из мясного фарша в оболочке из свиной кишки) не лопалась, а сок не разбрызгивался во время приготовления, перед тем, как отправить мясные изделия на сковороду, опустите их буквально на несколько минут в кипящую воду.

Как объяснила опытная домохозяйка Валентина МИНИНА, благодаря этому оболочка станет эластичнее. Рекомендуется просушить купаты бумажными салфетками, выложить на сковороду – после этого приступайте к жарке.

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(1)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го апреля

    🤮 всегда от них блевал (мысленно). Фугадость.

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