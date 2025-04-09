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Из чего делают белый шоколад? 2 2125

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.04.2025
BB.LV
Из чего делают белый шоколад?

В основном из тех же ингредиентов, что и горький с молочным.

Шоколад принято делить на три основных типа: темный, молочный и белый. В состав темного шоколада входят масло какао, тертое какао и сахар. В молочный шоколад добавляют меньше тертого какао, а четвертым ингредиентом для него становится сухое молоко.

Белый шоколад делают из масла какао, сахара и сухого молока. Поскольку для его изготовления не используется тертое какао, которое придает темному и молочному шоколаду не только цвет, но и вкус, в смесь в качестве ароматизатора добавляют ванилин. Также из-за отсутствия тертого какао (или какао-порошка, которым его заменяют недобросовестные производители) в белом шоколаде почти не содержится антиоксидантов, включая кофеин и теобромин.

Белый шоколад — самый молодой из основных сортов. Первой его начала производить швейцарская компания Nestle в 1936 году в виде небольших плиток под названием Milky Bar, но особой популярностью белый шоколад долгое время не пользовался — некоторые потребители до сих по не воспринимают его как полноценный шоколад. Зато кондитеры охотно используют белый шоколад в своем деле, но чаще всего в сочетании с темным и молочным.

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  • MG
    Mihails Goncarovs
    10-го апреля

    С тех пор, как продали Лайму, весь наш, так называемый шоколад делают из сахара и пальмового масла. Противная смесь.

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го апреля

    Поверьте знающему человеку. Даже самый лучший белый шоколад (BarryCallebaut, Lebbeke-Weeze, Бельгия)изготавливают из пальмового масла и сахара.

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