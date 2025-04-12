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Арабика или робуста? Врач Титова: доказано, что кофе отодвигает старость 1 891

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.04.2025
BB.LV
Арабика или робуста? Врач Титова: доказано, что кофе отодвигает старость

Научно обосновано — кофе помогает отсрочить старость. Об этом рассказала гастроэнтеролог, нутрициолог Екатерина Титова:

— Микробиом, представляющий собой совокупность бактерий, населяющих различные участки тела, играет ключевую роль в нашем здоровье. Особенно важна микробиота кишечника, где обитают бактерии, способные ферментировать различные вещества, поступающие с пищей, включая кофе.

Недавние исследования выявили бактерии, способные расщеплять кофеин в кишечнике. Анализ крови у людей, употребляющих кофе, показал наличие метаболитов, таких как хлорогеновая кислота, её производные, а также производные витаминов B и PP. Эти метаболиты, образующиеся в процессе ферментации кофе бактериями, всасываются в кровь и оказывают влияние на организм.

Хлорогеновая кислота обладает противовоспалительным действием, подавляя синтез медиаторов воспаления, таких как ФНО-альфа. Кроме того, она усиливает метаболизм мышц и проявляет нейропротекторные свойства, что было подтверждено исследованиями на мышах, показавшими улучшение тонуса, активности и когнитивных функций. Производные витамина PP, или никотиновая кислота, участвуют в работе митохондрий, способствуя переносу водорода для метаболизма жиров, белков и углеводов. Они оказывают омолаживающий эффект, способствуют снижению массы тела, улучшают обмен липидов и снижают уровень холестерина. Обжарка и закуска. Как избежать повышения холестерина от кофе Подробнее

Различные факторы, такие как сорт кофе и степень обжарки, влияют на кислотность напитка. Арабика обычно более кислотная, чем робуста, и содержит больше фруктовых кислот, обладающих антивозрастным эффектом. Светлая и средняя обжарка сохраняют больше полезных кислот, в то время как темная обжарка их разрушает. Для людей с изжогой и повышенной кислотностью рекомендуется употреблять более обжаренный кофе с меньшей кислотностью. Употребление кофе может приводить к потере кальция, которую можно компенсировать добавлением молока или употреблением продуктов, богатых кальцием, таких как горох, фундук или миндаль. Добавление сахара в кофе может стимулировать рост вредной микрофлоры в кишечнике, вызывая вздутие, поэтому рекомендуется употреблять кофе с меньшим количеством сахара. Молоко может быть полезно для здоровых людей с нормальной микрофлорой, так как оно нивелирует потерю кальция.

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(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    12-го апреля

    Бред? Всё жареное вредно! Это мы знаем, но продолжаем глотать настойку из размолотых жареных зёрен. Эта жареная зерновая мука в воде нерастворима. Она накапливается в кишечнике годами и губит всю микрофлору, одинаково какую.

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