Сохраняют ли замороженные овощи полезные свойства?

Многие люди предвзято относятся к замороженным овощам, считая их «плохими полуфабрикатами». Другие, наоборот, думают, что это отличная альтернатива свежим продуктам. Кто же прав?

Обычно овощи замораживают и отправляют в упаковки сразу после сбора урожая, а значит, они сохраняют многие из своих питательных веществ. Одно исследование показало, что бланширование (короткая обработка паром) и замораживание существенно не меняют фитохимический состав продуктов. Однако научные работы также показывают, что замораживание может влиять на питательную ценность некоторых овощей.

Например, замороженная брокколи содержит больше рибофлавина (витамин B2) по сравнению со свежим продуктом, а замороженный горох — наоборот. Кроме того, в то время как в замороженном горохе, моркови и шпинате содержание бета-каротина было ниже, в замороженном шпинате и зеленой фасоли таких изменений не наблюдалось.

Еще одна работа говорит, что заморозка может увеличить содержание антиоксидантов в некоторых овощах. Интересно, что бланширование наоборот может привести к значительному снижению содержания термочувствительных питательных веществ, включая витамин С и тиамин (витамин В1).

Одним из минусов замороженных овощей можно считать добавление различных соусов к ним. Часто производители добавляют в смесь соль, сахар или «замороженный готовый соус» в виде таблеток. Это может увеличить количество натрия, жира и калорий в конечном продукте. Часто такие овощи также могут терять свои вкусовые особенности, почему это происходит вы можете прочитать в нашем предыдущем материале.