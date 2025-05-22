Чем полезен холодный огуречный суп и как его приготовить?

Кардиолог Г. Гандельман рассказал о блюде, снижающем давление. Как он сообщил подобным свойством наделен холодный огуречный суп.

Как сказал медик, одним из ингредиентов этого супа является чеснок, в чей состав входит аллицин. Данное вещество, по словам специалиста, помогает вырабатывать окись азота, естественным образом расширяющую сосуды. По словам кардиолога, употребление 4 г чеснока ежедневно способствует снижению артериального давления.

А еще, как заметил врач, в огуречной кожуре есть такое вещество, как кукурбитацин. Оно предотвращает тромбообразование.

Как приготовить?

Рецепт этого супа очень прост: смешайте в миске нарезанные огурцы, укроп, зеленый лук и давленый чеснок, добавьте к ним йогурт или кефир, соль, перец и разбавьте холодной водой. По желанию можно добавить немного оливкового масла для дополнительного аромата. Подавайте суп холодным, украсив его свежей зеленью и ломтиками огурца.