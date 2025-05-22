Baltijas balss logotype

Чем полезен холодный огуречный суп и как его приготовить? 0 481

Еда и рецепты
Дата публикации: 22.05.2025
BB.LV
Чем полезен холодный огуречный суп и как его приготовить?

Кардиолог Г. Гандельман рассказал о блюде, снижающем давление. Как он сообщил подобным свойством наделен холодный огуречный суп.

Как сказал медик, одним из ингредиентов этого супа является чеснок, в чей состав входит аллицин. Данное вещество, по словам специалиста, помогает вырабатывать окись азота, естественным образом расширяющую сосуды. По словам кардиолога, употребление 4 г чеснока ежедневно способствует снижению артериального давления.

А еще, как заметил врач, в огуречной кожуре есть такое вещество, как кукурбитацин. Оно предотвращает тромбообразование.

Как приготовить?

Рецепт этого супа очень прост: смешайте в миске нарезанные огурцы, укроп, зеленый лук и давленый чеснок, добавьте к ним йогурт или кефир, соль, перец и разбавьте холодной водой. По желанию можно добавить немного оливкового масла для дополнительного аромата. Подавайте суп холодным, украсив его свежей зеленью и ломтиками огурца.

Читайте нас также:
#рецепты блюд
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как чувствительность к горькой пище связана с заболеваниями почек и биполярным расстройством
Как чувствительность к горькой пище связана с заболеваниями почек и биполярным расстройством
Забудьте про картошку фри — летом пора готовить хрустящие кабачки в кляре
Забудьте про картошку фри — летом пора готовить хрустящие кабачки в кляре
Диетолог рассказала, чем чрезвычайно опасны мукбанги
Диетолог рассказала, чем чрезвычайно опасны мукбанги
Что полезно для щитовидной железы? Врач назвала продукты, которые стоит есть каждый день
Что полезно для щитовидной железы? Врач назвала продукты, которые стоит есть каждый день
Лимон внезапно признан самым полезным фруктом — вот за что
Лимон внезапно признан самым полезным фруктом — вот за что 251
Кладезь витаминов и проблем: стало известно, при каких заболеваниях нельзя есть руколу
Кладезь витаминов и проблем: стало известно, при каких заболеваниях нельзя есть руколу 510
Маринованные кабачки по-корейски быстрого приготовления: очень вкусный рецепт
Маринованные кабачки по-корейски быстрого приготовления: очень вкусный рецепт 1403
Полный список продуктов. Что можно и нельзя есть в Петров пост в 2025 году
Полный список продуктов. Что можно и нельзя есть в Петров пост в 2025 году 325

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 103
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 162
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 182
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 393
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 239
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 153
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 103
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 162
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 182

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео