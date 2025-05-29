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Чем могут грозить семечки зубам? 0 391

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Чем могут грозить семечки зубам?

Мама запрещает щелкать семечки, мол, испортятся зубы. Почему? Я люблю семечки, в них много полезных веществ…

По всей видимости, ваша мама против того, чтобы вы разгрызали твердую кожуру семечек зубами (против этого обычно протестуют и стоматологи), а не прекратили употреблять их вовсе, отмечает стоматолог Татьяна БОЛЬШОВА.

Подобная халатность по отношению к зубам чревата стачиванием эмали, появлением стоматита из-за грязи на скорлупе, повышением риска развития кариеса. Лучше всего семечки предварительно промыть в воде и расщелкивать их руками.

Если нет противопоказаний, рекомендуется употреблять не более 50 г этого продукта в день из-за его калорийности.

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