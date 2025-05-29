Baltijas balss logotype

Инулин в цикории: что это такое и почему он так важен 0 470

Еда и рецепты
Дата публикации: 29.05.2025
BB.LV
Инулин в цикории: что это такое и почему он так важен

В составе корня цикория немало ценных соединений, однако в первую очередь он зарекомендовал себя как чемпион по содержанию инулина — корень состоит из него на 50–70%. В листьях данное вещество присутствует, но в существенно меньшей концентрации.

Инулин — сложный углевод, состоящий из множества молекул фруктозы (полифруктан). Это пищевое волокно, на которое не действуют пищеварительные ферменты. Поэтому инулин в неизменном виде добирается до толстого кишечника, где и происходит его переваривание ферментными системами бактерий, обитающих в этом отделе ЖКТ.

В исследованиях инулин неоднократно доказал свою эффективность как пребиотик, то есть средство, которое помогает улучшить состояние кишечной микробиоты. Полезные бактерии используют его как источник пищи, а в процессе его расщепления образуются летучие жирные кислоты, которые всасываются в кровь и оказывают позитивное воздействие практически на каждую клетку организма. Доказана роль жирных кислот микробного происхождения в подавлении хронического воспаления, в улучшении работы мозга, легких, в поддержке сосудов и т. д.

Кроме того, инулин помогает выводить из организма «плохой» холестерин, снижая риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых болезней, а также токсины, что благотворно влияет на печень. Корень цикория используют в производстве препаратов, пищевых продуктов для диабетиков и людей с повышенным риском развития сахарного диабета 2-го типа.

  • Волокна корня цикория могут заменить сахар в некоторых обработанных пищевых продуктах, что приводит к снижению калорийности. При этом инулин не является продуктом с нулевым содержанием глюкозы, как, например, стевия. Стоит добавить, что он отличается очень низким гликемическим индексом, поэтому при использовании корня цикория вместо сахара или жира в обработанных пищевых продуктах, таких как мороженое, их ГИ также снижается, - говорит Авив Джошуа, врач-диетолог, Университет Южной Флориды (CIF
Читайте нас также:
#полезно знать
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как чувствительность к горькой пище связана с заболеваниями почек и биполярным расстройством
Как чувствительность к горькой пище связана с заболеваниями почек и биполярным расстройством
Забудьте про картошку фри — летом пора готовить хрустящие кабачки в кляре
Забудьте про картошку фри — летом пора готовить хрустящие кабачки в кляре
Диетолог рассказала, чем чрезвычайно опасны мукбанги
Диетолог рассказала, чем чрезвычайно опасны мукбанги
Что полезно для щитовидной железы? Врач назвала продукты, которые стоит есть каждый день
Что полезно для щитовидной железы? Врач назвала продукты, которые стоит есть каждый день
Лимон внезапно признан самым полезным фруктом — вот за что
Лимон внезапно признан самым полезным фруктом — вот за что 277
Кладезь витаминов и проблем: стало известно, при каких заболеваниях нельзя есть руколу
Кладезь витаминов и проблем: стало известно, при каких заболеваниях нельзя есть руколу 521
Маринованные кабачки по-корейски быстрого приготовления: очень вкусный рецепт
Маринованные кабачки по-корейски быстрого приготовления: очень вкусный рецепт 1419
Полный список продуктов. Что можно и нельзя есть в Петров пост в 2025 году
Полный список продуктов. Что можно и нельзя есть в Петров пост в 2025 году 329

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 148
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 210
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 238
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась Эксклюзив!
Политика
3
Народ переоценил Ринкевича: популярность президента заметно снизилась 3 524
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
В мире
4
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном 4 291
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
В мире
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 181
Врачебная тайна всегда трудно устанавливается. Иконка видео
ЧП и криминал
Кто халат надел, тот и доктор: техники фантомных операций 148
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц
Политика
Силиня призывает заморозить зарплаты министров и других высших должностных лиц 210
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
В мире
2
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном 2 238

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео