Инулин в цикории: что это такое и почему он так важен

В составе корня цикория немало ценных соединений, однако в первую очередь он зарекомендовал себя как чемпион по содержанию инулина — корень состоит из него на 50–70%. В листьях данное вещество присутствует, но в существенно меньшей концентрации.

Инулин — сложный углевод, состоящий из множества молекул фруктозы (полифруктан). Это пищевое волокно, на которое не действуют пищеварительные ферменты. Поэтому инулин в неизменном виде добирается до толстого кишечника, где и происходит его переваривание ферментными системами бактерий, обитающих в этом отделе ЖКТ.

В исследованиях инулин неоднократно доказал свою эффективность как пребиотик, то есть средство, которое помогает улучшить состояние кишечной микробиоты. Полезные бактерии используют его как источник пищи, а в процессе его расщепления образуются летучие жирные кислоты, которые всасываются в кровь и оказывают позитивное воздействие практически на каждую клетку организма. Доказана роль жирных кислот микробного происхождения в подавлении хронического воспаления, в улучшении работы мозга, легких, в поддержке сосудов и т. д.

Кроме того, инулин помогает выводить из организма «плохой» холестерин, снижая риск развития атеросклероза и сердечно-сосудистых болезней, а также токсины, что благотворно влияет на печень. Корень цикория используют в производстве препаратов, пищевых продуктов для диабетиков и людей с повышенным риском развития сахарного диабета 2-го типа.