Помогает ли жимолость при раке?

Правда ли, что жимолость оказывает противораковое действие?

За ответом мы обратились к инструктору-валеологу Юлии КЛИМЧЕНКО: «Исследования показывают, что антоцианы, которыми богата жимолость, способны подавлять рост раковых клеток и препятствовать распространению опухолей».

Эксперт добавила: в народной медицине листья кустарника применяют в качестве противомикробного, мочегонного, вяжущего, спазмолитического, успокаивающего, тонизирующего средства.

Диетологи советуют употреблять в день не более 100–150 г ягод. Слишком большая доза может привести к дискомфорту в желудке и кишечнике, запору.

Осторожность следует проявлять при индивидуальной непереносимости, наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта в стадии обострения, страдающим гастритом с повышенной кислотностью.