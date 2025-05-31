Что приготовить из актинидии

Прежде всего ягоды актинидии можно употреблять в свежем виде.

Помимо этого их перерабатывают, и при этом сохраняются все полезные свойства. Из ягод актинидии получается прекрасная начинка для конфет, их можно использовать для приготовления варенья, джемов, компотов.

Используют ягоды актинидии и для изготовления вина. Вино получается золотистого цвета с приятным ароматом и большим содержание витамина С.

Ягоды актинидии можно заготавливать впрок, достаточно залить их сахарным сиропом или просто смешать с сахарным песком в соотношении на 1 кг ягод 1,5 кг песка.

Вяленые ягоды актинидии могут использоваться как изюм в течение всего зимнего периода.

Из ягод готовят острую приправу к мясу, добавляя к ним лук репчатый, лимон, имбирь, красный перец, сахар и уксус.

Ученые нашли, что сок ягод актинидии является самым надежным заменителем апельсинового сока в рационе детей, причем он не вызывает совершенно никаких аллергических реакций.

Кроме того, сок благоприятно влияет на работу кишечника, особенно после приема больших доз антибиотиков.