Врач порекомендовала есть кашу с сухофруктами на завтрак

По словам врача, в сухофруктах, в отличие от свежих фруктов, отсутствует вода, но зато они содержат больше питательных веществ. Например, курага богата калием, который поддерживает работу сердца, инжир благодаря высокому содержанию кальция укрепляет кости, а изюм способствует улучшению состояния сосудов.

Тем не менее доктор подчеркнула, что чрезмерное употребление сухофруктов не рекомендуется из-за их высокой сахаристости. Лучше всего есть их утром, добавляя в кашу небольшую порцию. Органические кислоты, содержащиеся в сухофруктах, стимулируют выработку желудочного сока и желчи, что способствует лучшему усвоению пищи, съеденной утром.

Кроме того, врач предупредила, что при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта сухофрукты следует полностью исключить из рациона. А при хронических болезнях почек стоит отказаться от употребления кураги.