Что произойдет с организмом, если начать есть льняные семена

Крошечные, но мощные — именно так диетологи описывают льняные семена. И у них есть на это веские причины. При регулярном употреблении всего 1–2 ложек можно существенно поправить здоровье.

Льняные семечки обладают уникальным составом. В них содержатся две формы клетчатки, которые одновременно стимулируют работу кишечника и питают микрофлору. Кроме того, семена — один из лучших растительных источников омега-3 жирных кислот, которые поддерживают здоровье сосудов и снижают уровень «плохого» холестерина.

«Лигнаны в составе льна обладают антиоксидантными свойствами и могут снижать воспаление, препятствуя образованию бляшек и замедляя старение клеток», — объяснили эксперты EatingWell.

Еще один «плюс» в том, что семена участвуют в контроле уровня сахара в крови. Клетчатка из них замедляет усвоение углеводов, что особенно важно для людей с инсулинорезистентностью и диабетом.

Лен легко вписать в рацион: добавляйте его в измельченном виде в смузи, каши, салаты или выпечку. Оптимальная дозировка — 1–3 ст. л. в день и в сочетании с водой, ведь клетчатка лучше усваивается с жидкостью. Однако специалисты рекомендуют не спешить и начинать с маленькой дозы, чтобы избежать вздутия и дискомфорта.