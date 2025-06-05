Ученые заявили, что кофейной бодрости не существует

Международная группа ученых из Словении и Нидерландов сделала открытие, которое ставит под сомнение традиционное представление о бодрящих свойствах кофеина.

В ходе исследования выяснилось, что кофе без кофеина может вызывать те же физиологические и когнитивные реакции, что и обычный кофе. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Heliyon.

Специалисты провели двойную слепую плацебо-контролируемую пробу с участием 20 студентов, которые регулярно пьют кофе. Участникам случайным образом давали либо обычный кофе, либо его безкофеинновую версию, причем оба напитка имели идентичный вкус и аромат.

Исследователи измеряли сердечный ритм, артериальное давление, когнитивные функции и активность мозга с помощью ЭЭГ до и после употребления кофе. Ожидалось, что участники, получившие кофеин, покажут более значительные изменения, однако результаты оказались неожиданными.

В обеих группах были зафиксированы схожие физиологические реакции: снижение частоты сердечных сокращений и повышение артериального давления. В ходе когнитивных тестов, включая задачи на устный счет и внимание, различия между группами оказались незначительными.

Ученые предполагают, что аромат, вкус и даже сам процесс приготовления кофе могут вызывать психологические и физиологические реакции, не зависящие от кофеина.

Хотя результаты исследования вызывают интерес, ученые подчеркивают, что выборка была небольшой, и все участники являются регулярными потребителями кофе. Кроме того, в кофе без кофеина все же присутствует небольшое количество кофеина, что могло повлиять на полученные результаты.