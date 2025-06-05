Вкусно, но грустно: что не так с дубайским шоколадом

В Германии изучили состав шоколадок разных производителей. Как оказалось, в большинстве из них содержатся канцерогены и потенциально опасные вещества: афлатоксины, 3-MCPD и глицидол. Кроме того, в дубайском шоколаде нашли искусственные красители и заменители какао-масла.

Афлатоксины — это продукт жизнедеятельности плесневых грибков. Зачастую они поражают орехи, которые входят в состав дубайского шоколада. Если часто его есть, афлатоксины могут негативно повлиять на печень и даже вызвать рак.

3-MCPD — вещество, которое появляется в результате рафинации пальмового масла. Если оно долгое время попадает в организм, то может стать причиной развития онкологических заболеваний. Приемлемое количество 3-MCPD за раз — не более 2 мкг на килограмм массы тела. Содержание этого вещества в немецком дубайском шоколаде, участвовавшим в исследовании, превышало такой показатель.

Глицидол же способен вызывать мутации в ДНК и увеличивать вероятность развития опухолей.

Что касается красителей, по сравнению с предыдущими веществами они практически безопасны. Их используют для придания начинке более яркого «фисташкового» цвета. Такие красители (Е140 и Е141) производят из натурального пигмента — хлорофилла, поэтому они не наносят большого вреда, но при чрезмерном потреблении могут стать причиной расстройства пищеварения.

И все же это не означает, что от дубайского шоколада придется полностью отказаться. Его оригинальная рецептура не подразумевает такого состава. Все зависит от того, какая компания производит каждую плитку дубайского шоколада: эксперты рекомендуют выбирать только проверенных производителей.