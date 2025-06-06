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Продукты, которые помогают сосудам: советы диетологов 0 1391

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Продукты, которые помогают сосудам: советы диетологов

Диетологи рассказали, какие продукты питания способствуют улучшению состояния сосудов и помогают в их очищении. Рекомендации были озвучены в интервью испанскому изданию El Español.

Врач Клаудиа Джервасио советует ежедневно употреблять чеснок — как в сыром виде, так и после термической обработки. По её словам, этот продукт обладает сильными противовоспалительными и сосудорасширяющими свойствами. Также специалист рекомендует готовить напиток на основе куркумы, кокосового масла и чёрного перца, употребляя его после приёма пищи для усиления эффекта.

Диетолог Миа Рутенштейн, в свою очередь, рекомендует включить в рацион натто — традиционное японское блюдо из ферментированных соевых бобов. Оно содержит наттокиназу — фермент, способствующий разжижению крови. Помимо этого, в список полезных продуктов входят лимон, капуста, салат романо, оливковое масло и зелёный чай.

Отдельно о пользе чая высказалась терапевт Алёна Трояник. По её словам, чай обладает антиоксидантными свойствами, ускоряет обмен веществ, снижает уровень тревожности, способствует концентрации внимания и улучшает качество сна. Кроме того, регулярное употребление чая может снижать уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) и повышать эластичность сосудов.

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