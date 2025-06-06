Простой завтрак из 3 ингредиентов снижает риск рака — рецепт, придуманный диетологом и шеф-поваром

Правильный завтрак может стать вкладом в профилактику онкозаболеваний. Известный британский шеф Джеймс Мартин поделился рецептом, который ему раскрыл диетолог, автор программы «5:2» Майкл Мосли.

Главный ингредиент блюда — томаты. Они содержат ликопин, мощный антиоксидант, который защищает клетки от повреждения свободными радикалами. По мнению Мосли, термически обработанные томаты (в виде соуса, например) более полезны, чем свежие. Тепло разрушает плотные клеточные стенки, делая ликопин доступнее для усвоения.

Если добавить к томатам немного оливкового масла, организм усвоит антиоксидант быстрее. Значит, окислительный стресс — один из факторов развития онкологических заболеваний — будет подавляться эффективнее.

Подавать томаты с маслом предлагается на цельнозерновом тосте. По желанию можно добавить зелень, другие овощи.

Клинические исследования, на которые сделали ссылку эксперты The Mirror, показывают: у мужчин, которые регулярно едят блюда с томатами, реже развивается рак простаты. Есть предположения, что польза распространяется и на женщин с риском рака груди.