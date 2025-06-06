Врачи назвали простой способ есть меньше и худеть без диет

В ходе эксперимента они установили: медленная трапеза помогает быстрее почувствовать насыщение и снизить общее количество съеденного. В рамках исследования участники ели пиццу под разные ритмы метронома. При 40 ударах в минуту люди делали больше укусов и тщательнее жевали. Длительность их приема пищи росла.

Доктор медицинских наук и эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале подтвердила выводы.

«Чем медленнее вы едите, тем больше времени у мозга на получение сигнала о насыщении», — добавила врач.

Доктор Павлова посоветовала превратить еду в отдельный ритуал и отказаться от гаджетов на фоне, пережевывать каждый кусок не меньше 30 раз, а также научиться искренне наслаждаться вкусом еды.

«Пока вы спешите, организм не успевает понять, что уже сыт. Давайте дадим ему шанс», — заключила эндокринолог.