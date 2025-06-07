Как сделать окрошку в 3 раза полезнее — у блюда не найдется ни одного «минуса»

Летняя окрошка может быть не только освежающим, но и действительно полезным блюдом. Все, что нужно, — правильно подобрать ингредиенты.

Диетолог Маргарита Королева поделилась ценными советами по «совершенствованию» окрошки. В первую очередь врач предложила не брать за основу магазинные газированные напитки, квас по возможности использовать домашний.

Картофель, по мнению врача, в окрошке совсем не обязателен. Крахмалистый овощ увеличивает калорийность и гликемический индекс блюда.

Колбаса — еще один спорный ингредиент. Диетолог советует в качестве альтернативы добавить отварное мясо.

«К слову, окрошка может заменить полноценный прием пищи, потому что в ее составе овощи и, как мы помним, любой продукт, кроме воды, – это уже источник питания», — резюмировала Королева.