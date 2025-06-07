Почему мы не едим яйца индеек?

Индейки — популярные домашние птицы, но их яйца редко встречаются на нашем столе. Основная причина заключается в экономической нецелесообразности их производства.

Индейки откладывают яйца реже, чем куры: каждые 24–32 часа, в то время как курица может нестись почти ежедневно. В результате индюшка за цикл кладки производит всего 9–13 яиц, что невыгодно для фермеров.

Кроме того, индейки достигают возраста яйценоскости лишь к семи месяцам, тогда как куры начинают нестись уже в пять месяцев. Это делает разведение индеек менее привлекательным для птицеводов. Также содержание индеек требует больше пространства и корма, что увеличивает затраты.

Хотя индюшиные яйца съедобны и по вкусу схожи с куриными, их высокая стоимость и низкая рентабельность делают их редкостью на рынке. Таким образом, несмотря на свои качества, индюшиные яйца не находят широкого применения в кулинарии.