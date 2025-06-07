Правильно ли вы жарите рыбу? Вот на что нужно обращать внимание ради пользы и вкуса

Неправильно приготовленная рыба — это не просто испорченный ужин. Чем больше ошибок было совершено на кухне, тем выше вероятность, что продукт окажется небезопасным для употребления.

Главная ошибка — недостаточная термическая обработка, отметили эксперты Daily Wrap. Сырая и полусырая рыба особенно опасна: в ней могут сохраняться паразиты и болезнетворные микроорганизмы. Во избежание проблем придется засекать время.

Для тонких филе достаточно 3–4 минут с каждой стороны, а для жирных сортов, таких как карп, — до 7 минут. Толстые куски требуют до 30 минут. В среднем жарка должна занимать около 10 минут с каждой стороны.

При этом пережаривать тоже нельзя. Подгоревшая рыба теряет питательную ценность и насыщается токсичными соединениями, включая акриламид. Опытные кулинары рекомендуют не жарить на подсолнечном масле, а выбирать оливковое, рапсовое или топленое, обладающие высокой температурой дымления.

По возможности стоит отказаться от традиционных панировки и кляра, так как они делают блюдо тяжелее. Создать хрустящую корочку получится с помощью овсяных хлопьев, миндальной муки, натурального йогурта или панко.

А что по соли? Солить рыбу рекомендуется непосредственно перед жаркой. Иначе она начинает выделять влагу и развалится при приготовлении.