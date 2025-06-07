Шампиньоны на мангале в маринаде из майонеза: очень вкусный рецепт

Шампиньоны на мангале в маринаде из майонеза — очень вкусное блюдо, которое можно подавать в чистом виде (на радость ово-вегетарианцам) или на гарнир к любому мясу, жаренному на открытом огне. Готовятся грибы довольно быстро и без особых усилий, что прибавляет рецепту привлекательности. Состав маринада для шампиньонов на мангале с майонезом можно менять по своему усмотрению. Например, придать ему восточный характер, добавив порошок карри или молотый имбирь. Или же убрать чеснок и положить в маринад сушеные прованские травы: получится тоже очень интересно.

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ

Шампиньоны свежие 1 кг Чеснок 2 зубчик(а) Петрушка 2 веточка(и) Майонез 150 г Перец чёрный молотый по вкусу Соль по вкусу

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Подготовьте ингредиенты. Шампиньоны выбирайте среднего размера: мелкие в данном случае не подходят. Протрите их влажной салфеткой (не мойте водой: лишняя влага ни к чему!). При необходимости почистите. Ножки срежьте так, чтобы они не выступали ниже уровня шляпки.

Шаг 2

Сделайте маринад. Выложите майонез во вместительную миску. Оборвите со стебля петрушки тонкие веточки и порубите ножом как можно мельче. Добавьте в майонез.

Шаг 3

Непосредственно в миску пропустите через специальный пресс очищенные зубчики чеснока. Их количество можно увеличить: шампиньоны станут от этого только ароматнее и вкуснее.

Шаг 4

Поперчите и немного посолите майонезный маринад. Перемешайте. Положите в маринад подготовленные шампиньоны. Перемешайте, чтобы он распределился по грибам равномерно. Оставьте под пленкой на час.

Шаг 5

Разожгите угли в мангале и дайте им хорошо прогореть. Шампиньоны нанижите на шампуры. Жарьте над углями, периодически переворачивая, около пятнадцати минут.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Перед подачей на стол шампиньоны на мангале с майонезом можно посыпать измеленной зеленью (укропом, петрушкой): это не только сделает блюдо более ароматным, но и улучшит его усвояемость.

КСТАТИ Маринад для шампиньонов на мангале с майонезом, конечно, не самый полезный: диетологи не устают подчеркивать, что при нагревании этот соус выделяет вредные для здоровья вещества. Но если это делать редко, в качестве исключения, то ничего страшного не случится.