Шампиньоны на мангале в маринаде из майонеза: очень вкусный рецепт

Шампиньоны на мангале в маринаде из майонеза — очень вкусное блюдо, которое можно подавать в чистом виде (на радость ово-вегетарианцам) или на гарнир к любому мясу, жаренному на открытом огне. Готовятся грибы довольно быстро и без особых усилий, что прибавляет рецепту привлекательности. Состав маринада для шампиньонов на мангале с майонезом можно менять по своему усмотрению. Например, придать ему восточный характер, добавив порошок карри или молотый имбирь. Или же убрать чеснок и положить в маринад сушеные прованские травы: получится тоже очень интересно.
ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ
Шампиньоны свежие 1 кг Чеснок 2 зубчик(а) Петрушка 2 веточка(и) Майонез 150 г Перец чёрный молотый по вкусу Соль по вкусу
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Подготовьте ингредиенты. Шампиньоны выбирайте среднего размера: мелкие в данном случае не подходят. Протрите их влажной салфеткой (не мойте водой: лишняя влага ни к чему!). При необходимости почистите. Ножки срежьте так, чтобы они не выступали ниже уровня шляпки.
Шаг 2
Сделайте маринад. Выложите майонез во вместительную миску. Оборвите со стебля петрушки тонкие веточки и порубите ножом как можно мельче. Добавьте в майонез.
Шаг 3
Непосредственно в миску пропустите через специальный пресс очищенные зубчики чеснока. Их количество можно увеличить: шампиньоны станут от этого только ароматнее и вкуснее.
Шаг 4
Поперчите и немного посолите майонезный маринад. Перемешайте. Положите в маринад подготовленные шампиньоны. Перемешайте, чтобы он распределился по грибам равномерно. Оставьте под пленкой на час.
Шаг 5
Разожгите угли в мангале и дайте им хорошо прогореть. Шампиньоны нанижите на шампуры. Жарьте над углями, периодически переворачивая, около пятнадцати минут.
ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
Перед подачей на стол шампиньоны на мангале с майонезом можно посыпать измеленной зеленью (укропом, петрушкой): это не только сделает блюдо более ароматным, но и улучшит его усвояемость.
КСТАТИ Маринад для шампиньонов на мангале с майонезом, конечно, не самый полезный: диетологи не устают подчеркивать, что при нагревании этот соус выделяет вредные для здоровья вещества. Но если это делать редко, в качестве исключения, то ничего страшного не случится.
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