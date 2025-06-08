Ученые обнаружили в розмарине вещество, убивающее Альцгеймер

Карнозиновая кислота в составе розмарина снижает воспаление в мозге и укрепляет связи между нервными клетками, выяснили ученые из Научно-исследовательского института Скриппса. Результаты исследования обнародовал журнал Antioxidants.

Кислота, о которой идет речь, известна своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

«Розмарин оказывает противовоспалительное действие за счёт таких компонентов как карнозиновая кислота, что помогает уменьшить воспаление в мозге и может быть особенно полезно при нейродегенеративных заболеваниях, включая болезнь Альцгеймера», - отмечают исследователи.

Во время проведения экспериментов на мышах ученые выяснили, что это соединение может улучшать память и когнитивные функции, а также увеличивать количество синаптических связей между нейронами.

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