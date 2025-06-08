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Врач назвала рекомендуемую норму овощей в день 1 618

Еда и рецепты
Дата публикации: 08.06.2025
BB.LV
Врач назвала рекомендуемую норму овощей в день

Диетолог Антонина Стародубова сообщила, что ежедневно необходимо употреблять как минимум 400 граммов овощей, фруктов и ягод.

Врач отметила важность обеспечения разнообразия в рационе, подчеркивая, что эти продукты являются ключевыми источниками витаминов, минералов, клетчатки и биофлавоноидов. Регулярное потребление этих компонентов способствует улучшению здоровья и укреплению иммунной системы.

Стародубова также рекомендует выбирать углеводы из цельных злаков для оптимального питания. Это могут быть нерафинированные крупы, паста из твердых сортов пшеницы, хлеб из цельнозерновой муки и бобовые, которые богаты полезными веществами и растительным белком. Клетчатка, содержащаяся в растительных продуктах, помогает нормализовать липидный обмен и положительно влияет на уровень холестерина в крови.

В качестве основных источников полноценного белка специалист предлагает включать в рацион диетические виды мяса и птицы, такие как кролик, индейка и курица, а также молочные продукты с пониженным содержанием жира и рыбу.

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#здоровое питание
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(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    8-го июня

    Всё полезно, что в горло полезло, причём тут врач, да и врач ли он вообще?

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