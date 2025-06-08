Врач назвала рекомендуемую норму овощей в день

Врач отметила важность обеспечения разнообразия в рационе, подчеркивая, что эти продукты являются ключевыми источниками витаминов, минералов, клетчатки и биофлавоноидов. Регулярное потребление этих компонентов способствует улучшению здоровья и укреплению иммунной системы.

Стародубова также рекомендует выбирать углеводы из цельных злаков для оптимального питания. Это могут быть нерафинированные крупы, паста из твердых сортов пшеницы, хлеб из цельнозерновой муки и бобовые, которые богаты полезными веществами и растительным белком. Клетчатка, содержащаяся в растительных продуктах, помогает нормализовать липидный обмен и положительно влияет на уровень холестерина в крови.

В качестве основных источников полноценного белка специалист предлагает включать в рацион диетические виды мяса и птицы, такие как кролик, индейка и курица, а также молочные продукты с пониженным содержанием жира и рыбу.