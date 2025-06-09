Эксперт назвала опасные в жару напитки

По ее словам, сладкие напитки могут отрицательно сказаться на здоровье человека летом. Их употребление приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови.

«Сладость с газировкой в холодном виде снижают чувствительность рецепторов, поэтому человек не замечает, насколько сладкий напиток он пьет. Наличие глюкозы, фруктозы, сахарозы в газированном напитке вызывает дополнительную жажду, поэтому человек выпивает гораздо больше, чем нужно. Это может привести к быстрому повышению уровня глюкозы в крови и, как следствие, к резким скачкам энергии, за которыми следует усталость», — объяснила специалист.

Чтобы убрать лишнюю сладость на рецепторах, человеку нужно пить больше чистой воды, однако ее переизбыток увеличивает нагрузку на сердце. Кроме того, холодная сладкая газировка может стать причиной развития диабета II типа.

«Если вы собираетесь на пикник и хотите взять с собой сладкое, отдавайте предпочтение слабо газированным сокосодержащим напиткам. В них содержатся природные сахара, которые наш организм правильно усваивает. В сокосодержащих напитках обычно доля природных сахаров не превышает 5-7 процентов. Умеренно сладкий вкус полезного напитка может дать ощущение сытости и избавит вас от переедания и, как следствие, снизит риск набора веса. Самый безопасный вариант — простая вода», — заключила специалист.