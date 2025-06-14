Правильный маринад из кефира: как его приготовить

Время приготовления: 30 минут

На 800 г малого филе индейки

Для приготовления нужно:

Малое филе индейки нарежьте кубиками со стороной около 2,5 см.

Чеснок мелко порубите, соедините с кефиром, медом и сушеными травами. Добавьте индейку, перемешайте и приправьте солью. Перемешайте еще раз и оставьте мясо мариноваться на 1,5–2 часа.

Нанижите мясо на шпажки по 5–6 кусочков и тщательно смажьте маринадом со всех сторон.