Правильный маринад из кефира: как его приготовить

Кефирный маринад — пожалуй, один из самых популярных и универсальных способов подготовить мясо к жарке на мангале. Попробуйте этот рецепт с пряными травами, которые придают вкусу мяса необычайно приятные нотки.
Время приготовления: 30 минут
На 800 г малого филе индейки
Для приготовления нужно:
кефир — 250 мл
чеснок — 2 зубчика
орегано сушеный — 1–3 ч. л.
тимьян сушеный — 1/2 ч. л.
розмарин — 1/2 ч. л.
мед — 1/2 ч. л.
соль
свежемолотый черный перец
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Малое филе индейки нарежьте кубиками со стороной около 2,5 см.
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Чеснок мелко порубите, соедините с кефиром, медом и сушеными травами. Добавьте индейку, перемешайте и приправьте солью. Перемешайте еще раз и оставьте мясо мариноваться на 1,5–2 часа.
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Нанижите мясо на шпажки по 5–6 кусочков и тщательно смажьте маринадом со всех сторон.
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Разожгите угли. Как следует разогрейте решетку, смажьте маслом и разложите шпажки. Готовьте шашлычки, переворачивая через каждые 5–8 минут в зависимости от жара углей, не забывая смазывать маринадом. Подавайте с греческим салатом.
Хозяйке на заметку
Вместо кефира можно использовать и другие кисломолочные продукты: сметану, йогурт, мацони, айран и т.д.
Кстати
Чтобы приготовить такой шашлык с грузинскими нотками, используйте мацони, разбавленный водой, и хмели-сунели.
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